Téléfoot dévoile ses offres pour voir les matchs de foot à partir de 14,90€/mois

Téléfoot, la nouvelle chaîne de Mediapro qui permettra de voir les matchs de Ligue 1, Ligue 2, Ligue des Champions et Ligue Europa, a dévoilé ses offres en détail aujourd’hui. Cela débute à 14,90€/mois.

La première offre à 14,90€/mois est réservée aux appareils mobiles (smartphones et tablettes) et se veut sans engagement. Le prix peut être jugé intéressant, mais il est bon de noter que le pass mobile ne donne pas accès à toutes les rencontres. En effet, ce sera limité à la Ligue 1 et à la Ligue 2, il n’y aura pas de matchs venant des compétitions européennes. Et autre limitation : il ne sera pas possible d’utiliser AirPlay ou Chromecast pour profiter de l’image sur l’écran de sa télévision. Pour cela, il faudra prendre une autre formule.

La deuxième offre, celle de base, est à 25,90€/mois si on s’engage pendant 12 mois ou 29,90€/mois sans engagement. Elle donne accès à toutes les rencontres évoquées plus tôt, avec la possibilité de regarder sur son smartphone, sa tablette, sa télévision connectée, son ordinateur, un appareil sous Android TV ou une Apple TV avec le support de la 4K et du HDR.

Enfin, une troisième et dernière offre à 29,90€/mois permet d’avoir Téléfoot avec Netflix. L’engagement est de 12 mois et donne accès à Netflix en HD (avec le support de deux écrans en simultané).

Téléfoot commencera à émettre à partir du 17 août et le premier match diffusé sera le 21 août avec Marseille face à Saint-Étienne à 19 heures. À noter qu’il s’agit d’un accès individuel : il ne sera pas possible de regarder Téléfoot sur plusieurs appareils en même temps. Si vous avez d’autres questions, vous pouvez consulter la foire à questions de Téléfoot.