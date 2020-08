Twitter : l’option pour choisir qui peut répondre aux tweets est disponible pour tous

Après des tests en mai, Twitter annonce aujourd’hui que ses nouveaux paramètres de conversation sont disponibles pour l’ensemble des utilisateurs dans le monde, que ce soit sur le Web, l’application iOS ou l’application Android.

« Grâce à ces nouveaux paramètres, nous avons observé que certaines personnes avaient initié des conversations qui n’étaient pas vraiment possibles auparavant. Cette nouvelle fonctionnalité est dès aujourd’hui déployée dans le monde entier afin que les réponses non souhaitées ne soient plus un obstacle à des conversations enrichissantes », explique Twitter.

Trois options sont proposées avant de publier un tweet : tout le monde (usage Twitter standard et réglage par défaut), les personnes que vous suivez et uniquement les personnes que vous mentionnez. Les tweets dont les paramètres de conversation auront été activés seront accompagnés d’un libellé et l’icône de réponse sera grisée. Il sera toujours possible de voir la conversation, la retweeter et l’aimer.

Pour profiter de la nouveauté, il faut s’assurer d’avoir la dernière mise à jour en date de l’application Twitter sur iOS ou Android. Si on passe sur le Web, il n’y a rien à faire de particulier : la nouveauté est déjà en place.