WhatsApp planche sur la synchronisation des messages entre appareils

WhatsApp continue son travail pour être en mesure d’utiliser son application sur plusieurs appareils. Le chantier est maintenant à une nouvelle étape : la synchronisation des messages pour que l’historique soit le même sur tous les supports.

WABetaInfo, qui fouille dans le code des bêtas de WhatsApp, fait savoir que des indices montrent que WhatsApp prépare un système de synchronisation pour que tous les nouveaux messages soient envoyés sur tous les appareils en même temps, comme c’est déjà le cas avec certains services concurrents (Telegram et iMessage par exemple).

Une question reste en suspens : sera-t-il possible de synchroniser les messages entre un appareil iOS et un appareil Android ? Ce n’est pas possible actuellement, notamment parce que WhatsApp sur iOS utilise iCloud pour sauvegarder les messages et WhatsApp sur Android s’appuie sur Google Drive. De plus, la structure de la messagerie est différente entre iOS et Android, ce qui ne simplifie pas la tâche.

A priori, WhatsApp travaille sur un système qui va « convertir » le format utilisé sur iOS pour qu’il soit compatible avec le format d’Android et ainsi retrouver les messages sur les deux plateformes. Il est également suggéré que WhatsApp attend que la synchronisation des messages soit prête pour lancer son application dédiée sur iPad.