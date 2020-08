Disney abandonnerait les Blu-ray 4K de ses anciens films au profit de Disney+

Le Blu-ray 4K a-t-il un avenir ? Il permet d’avoir une excellente qualité vidéo et audio, mais il représente un marché de niche. Disney semble l’avoir compris et aurait décidé de tirer un trait dessus au profit de Disney+.

Selon les informations de The Digital Bits, Disney a pris la décision d’annuler la sortie en Blu-ray 4K de ses anciens films live-action pour, à la place, proposer la version 4K sur Disney+ exclusivement. Les films des studios Fox, qui appartiennent à Disney, seraient également concernés par ce changement de politique.

Certains films et licences à succès seraient toujours prévus pour sortir en Blu-ray 4K par contre. Il est notamment question des Star Wars, Marvel et autres films Pixar. Il est également précisé qu’Avatar et potentiellement d’autres films de James Cameron qui appartiennent aux studios Fox (comme Aliens et True Lies) voient aussi le jour en Blu-ray 4K. Mais pour le reste, la 4K serait réservée à Disney+.

Pour information, le premier Blu-ray 4K de Disney a été Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 en 2017. D’autre part, on peut citer l’exemple des films Star Wars qui sont arrivés en 4K d’abord sur Disney+. Il a fallu attendre quelques mois pour les avoir en Blu-ray 4K. La qualité vidéo est d’ailleurs meilleure sur le Blu-ray 4K parce que le bitrate est supérieur. C’est l’une des contraintes du streaming : une qualité (vidéo et audio) réduite à cause de plusieurs facteurs (dont la bande passante).