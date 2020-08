La 4G sera saturée en 2022, avec une possible chute de débit

Le lancement de la 5G va permettre d’avoir de meilleurs débits. Ce sera aussi l’occasion de soulager un peu le réseau 4G au vu des usages qui augmentent, tout particulièrement au niveau du streaming vidéo. Malgré tout, la 4G sera saturée à partir de 2022 selon Nicolas Guérin, le président de la Fédération Française des Télécoms.

« En 2022 les capacités des fréquences 4G seront saturées », explique-t-il aux Échos. Il faut donc s’attendre à une chute de débit sur le réseau 4G dans deux ans parce que la consommation des données mobiles 4G augmente de près de 30% par an, tirée par le streaming vidéo qui représente environ 60% du trafic en France.

Nicolas Guérin a également évoqué le cas de la 5G. Il explique que les opérateurs vont installer les équipements 5G sur les antennes 4G existantes et « il n’y aura donc aucune nouvelle antenne pendant plusieurs années, en dehors de celles prévues dans le cadre du New Deal Mobile ». Il précise que « ces équipements ultra-performants nécessitent l’utilisation de matériaux de pointe. Cela augmente nécessairement la facture d’énergie, la consommation d’eau et l’utilisation de métaux rares ».

Il est aussi question de la consommation d’énergie : la 5G est-elle plus énergivore que la 4G ? « Une antenne 5G consomme trois fois plus qu’une antenne 4G, mais elle produit 15 fois plus de débit », dit Nicolas Guérin. « Si l’on multiplie le trafic par 100, on dépensera toujours plus d’énergie », indique de son côté Gauthier Roussilhe, auteur du rapport « La controverse 5G » et défenseur d’un numérique ayant moins d’impact sur l’environnement.