Samsung promet 3 ans de mises à jour Android pour ses Galaxy

Très bonne nouvelle pour les utilisateurs avec un smartphone Galaxy. Samsung a annoncé aujourd’hui qu’il proposera désormais trois ans de mises à jour Android, contre deux jusqu’à présent.

Les Galaxy S (à partir du Galaxy S10) et Galaxy Note (à partir du Galaxy Note 10) sont concernés par cette nouvelle politique. Ainsi, les Galaxy S10 et Galaxy Note 10 qui ont débuté avec Android 9 Pie et ont reçu Android 10 depuis auront également le droit à Android 11 cette année et Android 12 en 2021. Quant aux Galaxy S20 et Galaxy Note 20, ils ont commencé avec Android 10. Ils auront Android 11 cette année, Android 12 en 2021 et Android 13 en 2022.

Les trois ans de mises à jour d’Android sont également proposés pour les Galaxy Z. Mais qu’en est-il des Galaxy A, qui sont moins puissants et moins chers que les Galaxy S et Galaxy Note ? Cela dépendra des cas, dit Samsung. Le constructeur fait savoir qu’il proposera trois ans de mises à jour « si le matériel le supporte ». Autant dire que c’est un peu vague en l’état.

Samsung se met en tout cas au même niveau de Google qui propose déjà trois ans de mises à jour Android pour ses Pixel. Google et Samsung sont les meilleurs constructeurs Android sur le suivi logiciel désormais.