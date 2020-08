Samsung annonce Galaxy Buds Live, ses écouteurs sans fil avec réduction de bruit

De nouveaux écouteurs sans fil sont annoncés aujourd’hui par Samsung. Il s’agit des Galaxy Buds Live qui viennent concurrencer les AirPods d’Apple et les autres écouteurs du même type.

Samsung a travaillé avec son partenaire AKG sur les Galaxy Buds Live pour intégrer des transducteurs de 12 mm, un conduit spécialement conçu pour les basses et trois micros. Un autre élément important est la réduction de bruit active, qui est justement possible grâce aux trois micros (deux externes et un interne) sur chaque écouteur.

Pour l’autonomie, Samsung a choisi de mettre une batterie de 60 mAh dans chaque écouteur. Le constructeur parle d’une autonomie de 6 heures avec la réduction de bruit active et 8 heures sans la réduction de bruit active. Les écouteurs sont accompagnés par un boîtier de charge qui a une batterie de 472 mAh. Le boîtier permet d’avoir 29 heures d’autonomie avec une seule charge. En outre, Samsung dit qu’il suffit de cinq minutes de charge pour avoir l’équivalent d’une heure d’autonomie.

Côté technique, on retrouve du Bluetooth 5.0, une résistance à l’eau IPX2 et la recharge sans fil Qi. Le Scalable Codec, le format de codage audio en Bluetooth propriétaire de Samsung, est également de la partie, tout comme un support natif avec l’assistant vocal Bixby.

Les Galaxy Buds Live seront disponibles à l’achat le 21 août prochain en trois coloris : noir, blanc et bronze. Le prix en Europe sera de 199 euros.