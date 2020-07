CCleaner est un logiciel bien connu des utilisateurs sous Windows. Il permet de « nettoyer » son ordinateur à divers niveaux, notamment pour faire de la place. Mais CCleaner est loin d’être parfait et Windows avertit les utilisateurs désormais.

Windows Defender, l’antivirus intégré et gratuit de Windows, signale CCleaner comme un « programme potentiellement indésirable » désormais. Voici ce qu’indique Microsoft :

Certains installateurs des versions gratuites et d’essai de 14 jours de CCleaner sont livrés avec des applications groupées, y compris des applications qui ne sont pas requises par CCleaner ou produites par le même éditeur Piriform. Bien que les applications groupées elles-mêmes soient légitimes, le groupage de logiciels, en particulier de produits d’autres fournisseurs, peut entraîner une activité logicielle inattendue qui peut avoir un impact négatif sur l’expérience des utilisateurs. Pour protéger les utilisateurs de Windows, Microsoft Defender Antivirus détecte les installateurs de CCleaner qui présentent ce comportement comme des applications potentiellement indésirables.

Parmi les programmes groupés, on retrouve Google Chrome, la barre d’outils de Google, l’antivirus gratuit d’Avast et l’antivirus gratuit d’AVG. Pour information, Piriform, la société qui gère CCleaner, a été rachetée par Avast en 2017. Avast gère un antivirus du même nom et AVG.

Microsoft note que CCleaner inclut des options pour ne pas installer les programmes ci-dessus. Mais qu’importe, Windows Defender juge que l’utilitaire reste un programme potentiellement indésirable.