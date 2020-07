Sony annonce aujourd’hui que sa gamme de téléviseurs BRAVIA actuelle présente d’ores et déjà la compatibilité « Ready for PlayStation 5 ». L’indication « Ready for PlayStation 5 » a été créée en partenariat avec la branche Interactive Entertainment du constructeur (SIE) pour permettre aux consommateurs de choisir plus facilement un téléviseur optimal pour la nouvelle console qui sortira en fin d’année.

Parmi la gamme actuelle de téléviseurs « Ready for PlayStation 5 », certains modèles sont particulièrement optimisés pour apporter la meilleure expérience sur PS5. Notamment la série LED XH90 4K HDR Full Array et le ZH8 8K HDR Full Array.

Le XH90 affiche en effet les images des jeux dans une résolution allant jusqu’à 4K à 120 ips avec un très faible retard d’affichage de 7,2 ms. Quant au ZH8, il est capable d’afficher des images 8K ou en 4K à une cadence 120 images par seconde.

Dotés du BRAVIA Game Mode, les modèles de téléviseurs « Ready for PlayStation 5 » permettent aux utilisateurs de profiter automatiquement d’une faible latence pour jouer sur la console PS5. Grâce à ce mode, les utilisateurs peuvent aussi allumer simultanément le téléviseur et la PS5 à l’aide de la manette sans fil DualSense, ou encore utiliser uniquement la télécommande du téléviseur4 pour contrôler naturellement leur PS5.

