Spotify grimpe à 138 millions d’abonnés payants, mais perd de l’argent

Spotify a partagé ses résultats financiers qui concernent le deuxième trimestre de 2020. Il y a plusieurs points positifs, notamment avec une hausse du nombre d’utilisateurs. Mais le service de streaming musical a perdu de l’argent.

Il y a maintenant 299 millions d’utilisateurs sur Spotify, contre 232 millions il y a un an à la même période, soit une progression de 29%. Sur les 299 millions d’utilisateurs, 138 millions sont des abonnés payants à Spotify Premium, l’offre qui permet notamment de retirer la publicité. Ils étaient 108 millions un an, soit une progression de 27% cette fois.

Spotify évoque aussi le cas des podcasts. Selon ses dires, 21% des utilisateurs ont écouté des podcasts cette fois, contre 19% au premier trimestre de l’année. Le groupe ajoute observer une progression dans toutes les régions où les podcasts sont disponibles et compte 1,5 million de programmes à ce jour. La moitié a été lancée en 2020.

C’est donc positif dans l’ensemble. Ça l’est un peu moins au niveau des finances. Le chiffre d’affaires a été de 1,89 milliard d’euros, en hausse de 13% sur un an, mais Spotify a enregistré une perte de 356 millions d’euros. C’est presque cinq fois plus qu’à la même période il y a un an.

La raison ? Spotify explique que c’est lié à l’impact des charges liées à la hausse de son cours de Bourse. Le groupe a dû débourser près de 300 millions d’euros de coûts financiers, contre 64 millions d’euros il y a un an.

Enfin, Spotify dit que le volume d’écoutes a connu une baisse jugée « modeste » pendant le confinement, mais c’est revenu à la normale depuis la fin juin.