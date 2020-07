TikTok va bloquer des hashtags QAnon sans supprimer les vidéos associées

Un nouveau réseau majeur vient de prendre une décision concernant la théorie du complot QAnon. Cette dernière avance notamment que Donald Trump est en train de planifier dans l’ombre l’arrestation de politiciens démocrates haut-placés et autres célébrités pour pédophilie et cannibalisme, et une douzaine de candidats républicains ont d’ores et déjà exprimé publiquement leur soutien de cette théorie. Les réseaux sociaux ont très vite réagi : 7.000 comptes Twitter ont immédiatement été bannis, et 150.000 restreints, les liens en rapport avec QAnon ayant été interdits. Facebook avait également agi en avril, supprimant plusieurs groupes et pages du même tonneau.

C’est aujourd’hui TikTok qui a suivi le mouvement, bloquant l’utilisation de certains hashtags liés de près ou de loin à la théorie. Cependant, d’après la BBC, les vidéos concernées ne seront pas supprimées. Au niveau des mots-clés interdits, on trouve par exemple QAnon, QAnonTruth, et la phrase « Out of Shadows », devenue elle aussi un symbole repris par les conspirationnistes. Cela dit, si les vidéos restent en ligne, elles pourront également apparaître dans les suggestions des utilisateurs et sur leurs fils d’actualités, même sans les hashtags.