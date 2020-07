Oculus Quest 2 : un premier rendu 3D du casque autonome ?

Le leaker Walkingcat (encore lui!) nous livre sans ambages ce qui pourrait bien être le tout premier rendu 3D de l’Oculus 2 ! Tout de blanc vêtu et très légèrement plus compact, l’Oculus 2 (supposé) semble très proche du modèle actuel, hormis l’absence du curseur interpupillaire qui permet de régler la distance entre les lentilles (tout le monde n’a pas le même écart entre les yeux). Les vraies différences seront sans doute à l’intérieur : l’Oculus Quest 2 bénéficierait d’une fréquence d’affichage de 90 Hz (contre 70 Hz sur le modèle actuel), d’un processeur XR2 de Qualcomm (entre un Snapdragon 845 et 855 en terme de puissance), et d’une sangle de réglage de tête améliorée (ce qui ne sera pas du luxe). La définition du casque pourrait être un poil améliorée, et le poids global de l’appareil serait revu légèrement à la baisse. Selon les dernières rumeurs, la production d’Oculus 2 démarrerait à la fin du mois de juillet, la commercialisation étant prévue pour la rentrée de septembre.