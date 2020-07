EA travaille pour changer au plus vite le nom et le logo de Washington dans NFL 21

La décision vient enfin d’être prise : l’équipe de football américain de Washington, anciennement les Redskins, va enfin laisser tomber ce nom et ce logo. Comme le montrait avec humour et subtilité un épisode de South Park il y a plusieurs années, peut-être qu’arborer fièrement l’image du peuple qui a subi le quasi-génocide pour que les colons puissent s’installer confortablement n’était pas la meilleure des idées. Quoi qu’il en soit, ce changement de nom en implique bien d’autres au niveau du merchandising, par exemple dans le monde du jeu vidéo : EA va mettre à jour la prochaine mouture de Madden d’ici sa sortie le 25 août prochain pour refléter ce changement.

« Nous sommes heureux de voir la décision de Washington concernant le changement de leur nom et de leur identité visuelle. Nous travaillons rapidement pour mettre à jour Madden NFL 21 pour y inclure une équipe de Washington générique, en attendant le dernier mot en ce qui concerne les nouveaux nom et design » a ainsi déclaré un porte-parole d’EA. « La mise à jour retirant toutes les références aux Redskins sera prête pour le lancement, mais il faudra que les joueurs achetant le jeu sur disque se connectent à internet pour la télécharger et l’installer, vu que le jeu en est à sa dernière étape de préparation avant l’envoi. »