Facebook s’apprêterait à démarrer la production de l’Oculus Quest II

L’Oculus Quest aura bientôt un successeur. Si l’on en croit les bonnes sources du Nikkei Asian, Facebook s’apprêterait en effet à démarrer dès la fin juillet la production de la seconde génération de casque VR autonome, et se fixerait un objectif de 2 millions d’unités produites d’ici la fin de l’année (soit 1 million de plus que l’Oculus Quest premier du nom). La seconde mouture du Quest serait dévoilée officiellement à la fin du mois de septembre, lors d’une conférence Oculus Connect largement consacrée aux nouveautés du Quest II.

Facebook aurait décidé d’augmenter les commandes de Quest II face à l’ampleur de la demande du modèle actuel, très souvent en rupture de stocks. La pandémie de COVID-19 ne serait pas étrangère à ce succès, et l’on est en droit de se demander si cette catastrophe sanitaire mondiale n’a pas été une aubaine pour des pans entiers du secteur de la tech : les ventes de smartphones repartent déjà à la hausse, Sony prévoirait désormais 9 millions de PS5 pour la fin de l’année (au lieu de 6 millions) et l’Oculus II pourrait donc se vendre à plusieurs millions d’exemplaires durant sa période de lancement.

Selon les dernières rumeurs, l’Oculus Quest II sera plus léger et compact, plus puissant aussi grâce à la puce Snapdragon XR2 (dédiée à la VR), et disposerait d’un écran 90HZ (75Hz sur le modèle actuel).