Mi TV Stick : Xiaomi dévoile sa clé Android TV pas chère

Xiaomi a présenté quelques produits aujourd’hui, dont Mi TV Stick. Cette clé Android TV a fuité à de multiples reprises et était même déjà proposée à la vente sur certains sites. Aujourd’hui, le produit est officiellement dévoilé.

La Mi TV Stick est une clé que l’on vient brancher sur le port HDMI de son téléviseur pour avoir accès à Android TV et donc tous les avantages, comme installer et utiliser de nombreuses applications. On peut citer l’exemple de Netflix et Amazon Prime Video, surtout que la télécommande de la Mi TV Stick dispose de deux boutons dédiés pour rapidement lancer les deux services de streaming.

Xiaomi annonce que la Mi TV Stick embarque un processeur avec quatre cœurs, 1 Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage. La télécommande fournie se veut Bluetooth et dispose d’un bouton pour lancer Google Assistant, en plus de Netflix et Amazon Prime Video comme indiqué précédemment. Côté son, la clé supporte Dolby Audio et DTS.

Il y a un point non négligeable à prendre en compte : la Mi TV Stick prend en charge le 1080p, mais pas la 4K. Les fuites ont déjà indiqué qu’un modèle 4K est prévu, mais Xiaomi ne communique pas sur le sujet pour l’instant.

La Mi TV Stick est proposée en précommande au prix de 29,99€ chez Cdiscount. Le produit sera disponible à l’achat à partir du 20 juillet. Le prix standard sera de 39,99€.