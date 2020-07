Le VPN de Mozilla arrive en version stable sur Windows, iOS et Android

Le VPN de Mozilla est maintenant disponible en version stable, après avoir connu plusieurs versions bêtas ces derniers mois. Le groupe qui s’occupe du navigateur Firefox dit avoir pour objectif d’assurer un respect de la vie privée.

En plus de la vie privée, Mozilla vante la rapidité de la navigation sur Internet grâce au protocole WireGuard utilisé par son VPN. La plupart des VPN existants s’appuient sur les protocoles OpenVPN ou IPsec. WireGuard est (relativement) récent et se veut plus rapide, en partie grâce à son code jugé plus efficace.

D’autre part, Mozilla met en avant simplicité d’utilisation de son VPN grâce à une interface pouvant être comprise par tout le monde. Ce point sera surtout intéressant pour les utilisateurs qui découvrent les VPN et n’ont pas de connaissances sur les réglages qui peuvent parfois être un peu techniques.

Au niveau des coulisses, le VPN de Mozilla fonctionne sur un réseau mondial de serveurs exploités par Mullvad, un autre service de VPN basé en Suède qui a une politique de « non-logging ». Cela signifie qu’il promet de ne pas enregistrer l’adresse IP d’un utilisateur, son activité de navigation, la durée de sa session, l’horodatage, les requêtes de DNS ou d’autres éléments similaires. Mullvad a également adopté le protocole WireGuard.

Le VPN de Mozilla est proposé sur Windows, iOS et Android pour l’instant. Les versions macOS et Linux arriveront prochainement, promet Mozilla. Le VPN est pour l’instant proposé aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Malaisie. D’autres pays seront ajoutés dans le temps.