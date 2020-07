DDR5 : de nouveaux détails sur la prochaine génération de RAM

La RAM DDR5 sera prête à débarquer dans nos PC en 2021. D’ici là, le JEDEC ((Joint Electron Device Engineering Council), en charge du standard de la prochaine génération de mémoire vive, vient de fournir de nouveaux détails sur les spécificités techniques la DDR5. Ainsi, le débit devrait atteindre les 4,8 Go/s (contre 3,2 Go/s pour la DDR4) tandis que la bande passante culminera à 6,4 Go/s (ce ne serait qu’une limite encore théorique). L’architecture 16 bits favoriserait ce bond de performances, tout comme la prise en charge de deux canaux 32/40 bits par barrette (en lieu et place de 64/80 bits).

Il sera aussi possible de trouver des barrettes de 128 Go de RAM DDR5, ce qui ouvre théoriquement la voie à des ordinateurs équipés de centaines de Go de RAM. Insensé. Last but not least, la RAM DDR5 serait beaucoup plus économe en énergie (le régulateur de voltage serait directement intégré à la DIMM et non sur la carte-mère). Les premières RAM DDR5 devraient arriver en 2021 chez Micron, Samsung ou SK Hynix, et à priori, tous les grands fabricants de processeurs devraient rapidement l’adopter (AMD, Intel).