La série Dragon’s Dogma datée sur Netflix (+ visuels)

Netflix continue de piocher dans le jeu vidéo pour produire ses prochaines séries. Après The Witcher et Castlevania, le géant du streaming a jeté son dévolu sur Dragon’s Dogma, le célèbre action-RPG de Capcom. La série inspirée du jeu sera diffusée en exclusivité sur Netflix le 17 septembre prochain. La réalisation du projet a été confiée à Shinya Sugai sous la supervision d’Hideaki Itsuno et le scénario est l’œuvre de Kurasumi Sunayama. Les personnages ont été dessinés par Iku Nishimura, avec d’ailleurs un résultat plutôt pas mal si l’on s’en tient aux quelques visuels dévoilés. Quant au synopsis, il donne plutôt envie : le jeune Ethan affronte avec courage l’immense dragon qui a détruit son village. Malgré le courage dont fait preuve Ethen, la bête est décidément trop forte : elle tue Ethan et récupère son coeur en guise de trophée. Le valeureux héros est cependant ressuscité en tant qu’Arisen, ce qui lui donne, entre autres, la capacité d’invoquer une armée de soldats baptisés Pions. Hannah, l’une des Pions invoquées, fera alors équipe avec Ethan afin de l’aider pour le reste de sa quête.

Only the Arisen can face the Dragon and defeat the apocalypse. Here’s your first look at the anime series adaptation of Capcom’s action fantasy classic Dragon’s Dogma, arriving September 17th. pic.twitter.com/UxJMcUrsdp

— NX (@NXOnNetflix) July 14, 2020