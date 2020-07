Vivo dévoile sa charge rapide de 120 W : 100% en 15 minutes pour smartphone

La recharge des smartphones va devenir réellement rapide. Vivo a déjà présenté son système FlashCharge qui permet une recharge à 120 W. Cela remonte à l’année dernière. Cette technologie est maintenant prête et elle va faire ses débuts sur un smartphone.

Démonstration de la recharge d’un smartphone de 0% à 100% en 15 minutes seulement

Il suffit de 15 minutes pour recharger complètement un smartphone équipé d’une batterie de 4 000 mAh. Cinq minutes suffisent pour passer de 0% à 50% selon Vivo. Le constructeur chinois proposera en août sa recharge de 120 W dans son prochain smartphone IQOO, qui est la marque de ses smartphones dédiés aux jeux.

Actuellement, OPPO et Realme revendiquent avoir les smartphones les plus rapides à charger, avec leurs Find X2 Pro, Reno Ace et Realme X50 Pro, tous dotés d’un chargeur rapide de 65 W. Ce n’est pas une grande surprise puisque ces deux sociétés, ainsi que Vivo, sont détenues par BBK Electronics. Cette multinationale comprend aussi OnePlus.

Vient maintenant une question : qu’en est-il de l’état de la batterie, notamment sur le long terme ? Vivo n’entre pas dans les détails pour l’instant. Il faudra probablement attendre les retours des utilisateurs sur le sujet après quelques mois d’utilisation.