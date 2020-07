Freebox Delta : le Dolby Atmos arrivera à la rentrée, annonce Xavier Niel

Les clients de Free avec une Freebox Delta attendent depuis le premier jour le Dolby Atmos. Il faut dire que Free avait promis son support, mais il n’est toujours pas là à ce jour, soit un an et demi après le lancement de la box. Xavier Niel est revenu sur ce point aujourd’hui.

Dans une interview avec Univers Freebox, le patron de Free explique ce qui coince :

On a un composant sur lequel on doit avoir un micrologiciel qui doit toujours nous être livré prochainement et on nous promet toujours que ça va être livré demain. Ils nous ont promis avant la fin de l’été ce coup ici, il n’y a aucun doute, c’est sûr et ça va être bon. Donc on pense que ça devrait arriver début septembre, le 1er septembre.