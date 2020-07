WoW va permettre de changer de genre gratuitement en jeu

Parmi toutes les nouvelles fonctionnalités qui devraient faire leur arrivée avec Shadowlands, la prochaine extension prévue d’ici quelques mois, il en est une qui était probablement très attendue, et ce depuis un bon moment. En effet, Blizzard a pris la décision de rendre le processus de changement de genre de personnage gratuit, alors que l’opération coûtait jusqu’ici une quinzaine de dollars, dès que l’extension sera disponible. C’est dans une interview accordée à Eurogamer que John Hight, producteur du jeu, a expliqué la décision. Faire payer ce genre de services serait ainsi selon lui « le mauvais message. »

Toujours d’après lui, il est impossible d’implémenter cette nouveauté dans une hotfix, et c’est pourquoi il faudra attendre la sortie de l’extension pour y avoir droit. Et comme ce genre d’annonces arrive rarement par hasard, le studio a également fait une déclaration concernant Pelagos, personnage de Shadowlands qui est vu par beaucoup comme la première représentation transgenre dans l’histoire de World of Warcraft. Quoi qu’il en soit, le geste est appréciable, mais semble bien tardif, surtout quand bien des concurrents sur le marché ne mettent pas de prix sur une fonction comme celle-ci.