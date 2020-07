Cloud : Renault signe avec Google pour la digitalisation de ses 22 usines

Renault annonce aujourd’hui avoir signé avec Google Cloud pour accélérer la digitalisation de ses usines et de sa chaîne logistique. C’est le premier contrat de taille de Google avec un acteur français majeur.

Dans un communiqué, Renault explique développer sa propre plateforme numérique pour connecter et agréger les données industrielles des 22 sites du groupe dans le monde (représentant 76% de la production des véhicules) et de plus de 2 500 machines, et ce depuis 2016. Ce nouveau partenariat avec Google Cloud vise, entre autres, à optimiser cette plateforme de gestion des données industrielles. Renault assure au passage que la plateforme reste sa propriété, même avec l’accord signé avec Google.

Les solutions de Google Cloud et son expérience en analyses intelligentes, en machine learning et en intelligence artificielle, permettront à Renault d’améliorer l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement et de sa fabrication, la qualité de sa production, et la réduction de l’impact environnemental par des économies d’énergie, selon les dires du constructeur automobile. Au-delà, cette collaboration favorisera la conception et le développement de nouvelles solutions qui pourraient, à terme, bénéficier à l’ensemble du secteur automobile, toujours selon Renault.

Les collaborateurs ne sont pas oubliés

Les employés sont également pris en compte par l’accord. Renault et Google prévoient de mettre en place un programme évolutif visant à renforcer les compétences des équipes ingénierie des processus de fabrication et d’informatique de Renault grâce à des sessions de coworking, de formation et d’habilitation avec l’équipe Google. L’objectif de ce programme est de renforcer au sein de Renault la culture sur les données qui constitue aujourd’hui un élément essentiel de la vie professionnelle quotidienne, tant au niveau des processus opérationnels que décisionnels.