Free Mobile : l’eSIM et la VoLTE (appels 4G) arrivent, promet Xavier Niel

Free Mobile va finalement céder à la tentation en proposant l’eSIM et la VoLTE, alors que l’opérateur n’était pas intéressé au départ. L’annonce a été faite par Xavier Niel dans l’émission de 01Net, suite à l’annonce de la Freebox Pop aujourd’hui.

Le patron de Free a annoncé qu’il voulait proposer l’eSIM à l’origine au mois de juin, mais elle n’est pas là comme nous pouvons le voir. Son objectif est de la lancer avant la fin de l’été, mais une date précise n’a pas été communiquée. Xavier Niel a également été un peu évasif sur le prix, mais il sous-entend que ce sera proposé pour quelques euros comme le font les autres opérateurs.

Il a également été question de la VoLTE, cette technologie qui permet de rester connecté en 4G pendant un appel, au lieu de repasser en 3G. C’est notamment utile pour que l’appel s’effectue plus rapidement et offre une meilleure qualité audio. Il n’y a pas une date de disponibilité précise communiquée, mais Xavier Niel a noté que la VoLTE était requise pour la 5G. On peut donc s’attendre au lancement de la VoLTE chez Free Mobile pour la fin de l’année.