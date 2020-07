Free simplifie ses offres Freebox et enrichit les offres de ses abonnés actuels

Suite à l’annonce de sa toute nouvelle freebox, Free a décidé de simplifier ses offres Freebox et enrichit les offres de ses abonnés actuels. Les nouveaux abonnés peuvent maintenant choisir entre 4 Freebox : la Freebox Pop, la Freebox Delta, la Freebox mini 4K et la Freebox Révolution.

L’offre Freebox Delta s’enrichit et donne désormais le choix entre le Player Pop et le Player Devialet. Son prix passe à 39,99€/mois la 1ère année (puis 49,99€/mois) avec le Player Pop inclus et toujours Netflix, Amazon Prime, TV by Canal inclus dans l’offre. Les abonnés bénéficieront aussi à partir du 22 août sans surcoût via leur Player TV de l’offre Free Ligue 1 : tous les matchs de la Ligue 1 sous forme d’extraits en quasi-direct.

Pour les abonnés actuels, Free enrichit aussi toutes leurs offres :

1) Pour les abonnés à l’offre Freebox Delta.

surcoût Ils bénéficieront à partir du 22 août sans surcoût via leur Player TV de l’offre Free Ligue 1 : tous les matchs de la Ligue 1 sous forme d’extraits en quasi-direct

Ils bénéficieront sans surcoût de la nouvelle norme de sécurité WPA3

Ils bénéficient sur demande du nouveau répéteur Wi-Fi Pop inclus sans surcoût (10€ de frais d’envoi)

L’option Multi-TV Player Pop devient accessible à 4,99€/mois (100h d’enregistrement incluses, 0,02€/h/mois au-delà) Ils bénéficient sans surcoût de la nouvelle application Freebox Connect pour piloter leur Wi-Fi en toute simplicité

Le Player Free Devialet sera compatible Dolby Atmos prochainement

2) Pour les abonnés à l’offre Freebox Révolution / mini 4K / One

Ils bénéficieront sans surcoût de l’amélioration du Wi-Fi grâce à une mise à jour logicielle qui optimise le débit, la portée et la stabilité de la connexion, ainsi que de la nouvelle norme de sécurité WPA3

Ils bénéficieront à partir du 22 août sans surcoût via leur Player TV de l’offre Free Ligue 1 tous les matchs de la Ligue 1 sous forme d’extraits en quasi-direct (pour les abonnés hors promotions)

L’option Multi-TV Player Pop devient accessible à 4,99€/mois (100h d’enregistrement incluses, 0,02€/h/mois au-delà)

Ils bénéficient sans surcoût de la nouvelle application Freebox Connect pour piloter leur Wi-Fi en toute simplicité

Ils pourront bénéficier en option du Répéteur Wi-Fi Pop dès la rentrée

3) Pour les abonnés à l’offre Freebox Crystal