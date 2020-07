UK : Huawei pourrait être sorti du réseau 5G dès cette année

On le sait depuis quelques temps déjà : le Royaume-Uni pensait à revenir sur sa décision en ce qui concerne l’implication de Huawei dans la conception et le maintien de ses réseaux 5G. Mais on dirait bien que le pays a totalement changé sa position. D’après The Telegraph, le gouvernement est d’ores et déjà en train de mettre au point des propositions qui bloqueraient purement et simplement l’accès de la firme aux réseaux 5G d’ici six mois seulement. De plus, ces propositions souhaitent considérablement accélérer le démantèlement et le retrait de tout équipement qui serait déjà en place.

Cette décision arrive après une étude avançant finalement que le pays ne pourrait pas gérer les risques de sécurité qu’implique ce choix de partenaire. Le constructeur n’est donc clairement pas en bonne posture en occident : même si les sanctions américaines se sont un peu allégées le mois dernier, Huawei est toujours suivi par cette image de potentiel espion de la Chine, ce qui met ses plans et grandes ambitions à l’international en difficulté. D’autant plus que si le Royaume-Uni finit par se séparer définitivement de l’entreprise, ne l’acceptant plus sur le territoire, d’autres alliés des USA pourraient suivre.