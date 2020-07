PS5 : les précommandes annoncées le 13 juillet ? On aimerait y croire…

Un nouveau leaker dans la place ? Roberto Serrano, qui avait déjà annoncé (avec succès) la date de présentation de la PS5, renouvelle ses prévisions choc en affirmant qu’à la date du 13 juillet, Sony annoncera les dates de précommandes pour sa PlayStation 5 et officialisera à la fois les tarifs et la date de commercialisation des deux consoles (PS5/PS5 Digital Edition) ! Sony n’a pourtant donné aucun rendez-vous pour le mois de juillet, même si les bruits de couloir laissent en effet entendre qu’un évènement spécial pourrait venir en quelque sorte « parasiter » la conférence des jeux First Party de la Series X. Rappelons que pour l’instant, tout ce que l’on sait est que la PS5 sortira en fin d’année. La fièvre monte encore d’un cran avec ce tweet sorti du diable Vauvert, et elle n’a sans doute pas fini de monter jusqu’au lancement effectif de la next-gen.