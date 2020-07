Ce gant bardé de capteur peut traduire le langage des signes

Des chercheurs de l’UCLA ont mis au point un gant (bardé de capteurs) capable de traduire le langage des signes en mots clairs avec un taux de réussite de 99% ! Les capteurs intégrés dans le gant permettent de transcrire le geste de l’utilisateur en données directement exploitables par le logiciel traducteur (un app de smartphone). Une personne malentendante pourrait ainsi utiliser ce gant se former au langage des signes ou pour se faire comprendre d’une autre personne ne maitrisant pas ce type de langage. La vitesse de traduction est de 60 mots par minute (ou un mot chaque seconde en somme), ce qui semble à priori largement suffisant pour traduire à la volée un flot constant de paroles signes.



On note enfin que la retranscription des signes est à la fois écrite et orale (voix de synthèse). Afin d’enrichir la traduction, les chercheurs sont allés jusqu’à placer des adhésifs sur les visages des utilisateurs-cobayes afin de récupérer, via une caméra extérieure, les différentes expressions faciales (qui sont utiles dans l’American Sign language). Ce concept de gant « traducteur de langage des signes » n’est pas nouveau en soi, mais c’est tout de même la première fois que des chercheurs sont arrivés à un prototype qui laisse entrevoir une possible version commerciale.