NBA 2K21 sera plus cher sur PS5 et Xbox Series X (et les autres jeux ?)

Doit-on s’attendre à une hausse de prix avec les jeux sur PlayStation 5 et Xbox Series X ? 2K Games annonce aujourd’hui le prix de son prochain jeu NBA 2K21 et ce sera plus cher sur les nouvelles consoles que sur les consoles actuelles.

Sur PlayStation 4 et Xbox One, le jeu sera proposé comme d’habitude à 69,99€ sur le PlayStation Store et le store de la Xbox. Par contre, le prix pour la version PlayStation 5 et la version Xbox Series X sera de 74,99€. En outre, 2K Games proposera une Édition Mamba Forever qui rend hommage à Kobe Bryant. Elle coûtera 99,99€ et permettra aux joueurs PlayStation 4 et Xbox One d’avoir gratuitement la version PlayStation 5 et Xbox Series X. Ce ne sera pas le cas avec la version standard du jeu.

Vient alors la question : cette hausse de prix va-t-elle aussi être une réalité chez les autres studios pour leurs jeux ? Après tout, les prix avaient augmenté de 10 euros entre la PS3/Xbox 360 et la PS4/Xbox One.

Concernant son jeu, 2K Games dit que NBA 2K21 « est un bond en avant monumental pour la franchise. Nous avons construit le jeu à partir de zéro pour utiliser pleinement la puissance et la technologie des consoles de nouvelle génération ». Le studio évoque aussi un chargement qui serait de l’ordre de deux secondes, des nouveautés au niveau du gameplay et des modes plus complets sur les nouvelles consoles.

Damian Lillard, le meneur des Blazers de Portland, sera sur la jaquette de NBA 2K21 pour les éditions PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC et Stadia. Pour la version PlayStation 5 et Xbox Series X, on retrouvera Zion Williamson, l’ailier des Pélicans de La Nouvelle-Orléans.