Boycott de Facebook : la liste s’allonge encore, et Facebook réagit (enfin)

C’est un mouvement de fronde inédit que doit aujourd’hui affronter Facebook. Une fois n’est pas coutume en effet, de très grosses sociétés américaines ou internationales (Microsoft, Coca-Cola, Verizon, Starbucks, Unilever, Ben & Jerry’s, Patagonia, The North Face, Hershey, Honda, la liste s’allonge chaque jour) annoncent qu’elle retireront leurs publicités de Facebook dès le 1er juillet tant que le réseau social ne prendra pas des mesures beaucoup plus strictes pour lutter contre les discours de haine et les fake-news. Toutes ces entreprises ainsi que plusieurs associations (Anti-Defamation League, NAACP, Color of Change) sont signataires du mouvement Stop Hate for Profit, un mouvement qui vise prioritairement Facebook et sa modération jugée beaucoup trop laxiste.

La longue liste des récriminations a de fortes chances de ne pas plaire au très libéral Zuckerberg. Stop Hate for Profit demande en effet à Facebook de modifier ses algorithmes de vérification de contenus de haine, de former les modérateurs à ces types de discours, de lancer un audit interne afin d’évaluer la situation (déficiente donc selon les signataires), mais aussi d’embaucher un professionnel versé dans la lutte pour les droits civiques. Après quelques jours de silence, Facebook a enfin répondu… si l’on peut dire. Le géant du réseau social a en effet indiqué par voie de communiqué qu’il « respectait la décision des grandes marques » et restait concentré sur les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour éliminer les discours de haine de la plateforme. Un partout balle au centre ?