Des comptes Fable et Perfect Dark ont été repérés sur Twitter

Voilà deux licences que nous n’avions pas vues depuis bien longtemps. Fable, excellent jeu de rôle du défunt studio Lionhead, avait su conquérir les joueurs à sa sortie sur la Xbox originale, même si le plus gros défaut de la franchise n’étaient autres que Peter Molyneux et son égo démesuré. Quant à Perfect Dark, on avait eu droit sur Xbox 360 à un épisode qui n’avait pas réussi à capturer l’ambiance unique de l’original. Cela fait donc un bon bout de temps que les deux noms n’avaient pas été amenés sur les devants de la scène. Mais Tom Warren vient de repérer deux comptes Twitter nommés respectivement @fable et @PerfectDarkGame qui pourraient bien être officiels : l’un d’entre eux a pour seul follower un employé Microsoft, tandis que l’autre est enregistré sur une adresse mail Microsoft.

Même si ce n’est pas là une preuve absolue, le timing très récent de la création de ces deux comptes semble bien trop parfait pour être une coïncidence. Avec l’annulation de l’E3, Microsoft va tenir des conférences spéciales tout l’été, la prochaine étant prévue pour juillet. Et ces événements nous ont déjà révélé Assassin’s Creed : Valhalla, ou encore la version PC de Yakuza : Like a Dragon, aussi il ne serait guère étonnant de voir un retour à la vie de vieux titres pour accompagner la sortie de sa prochaine console. De plus, cette nouveauté vient corroborer la rumeur avançant que Playground Games travaillerait sur un nouveau jeu Fable depuis au moins deux ans.