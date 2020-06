Des fuites avancent que Microsoft prépare une deuxième Xbox next-gen

D’après des documents qui viennent de fuiter, Microsoft aurait préparé une deuxième version de sa console next-gen, nom de code Lockhart. Elle serait prévue comme une option moins chère, mais aussi moins puissante que la Xbox Series X, permettant une entrée de gamme plus accessible pour le gaming entre 1080p et 1440p. Les papiers fuités en question ont été directement postés sur Twitter, et plus que cette Lockhart, on y voit mentionnées plusieurs consoles Project Scarlett, ce qui était le nom de code désignant la Series X avant qu’elle ne soit officiellement nommée.

On apprend aussi que Lockhart proposera un mode « profiling » : partie intégrante du devkit Dante, il permettrait aux développeurs de passer sur un nouveau profil de performances que la firme veut atteindre avec cette deuxième console malgré des composants moins puissants. Ainsi, il devrait aider les studios à tester leurs jeux et valider leur travail. Cette nouvelle option moins cher devrait donc renforcer considérablement la politique de Microsoft, qui a tout misé sur son abonnement Xbox All Access pour Xbox Series X, un bundle qui contient à la fois la console, un abonnement au Xbox Live, et un autre au Xbox Game Pass.