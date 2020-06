Les panneaux solaires Tesla sont désormais plus efficaces (et accessibles)

Plus que des voitures, l’entreprise d’Elon Musk est aussi à l’origine de toute une gamme de panneaux solaires, que la firme conçoit, installe et entretient. Tesla fabrique à la fois les modèles les plus traditionnels, mais aussi les nouveaux modules ressemblant à des tuiles ordinaires. Ces dernières sont encore quelque peu boudées, les classiques étant encore privilégiées dans l’industrie. Et cette tendance ne va pas s’inverser : Tesla vient de mettre à jour ses panneaux pour les rendre 10% plus efficaces, tout en baissant considérablement les prix sans modifier leur design de base ou leur taille.

Ainsi, et d’après Electrek, l’entreprise a changé son panneau de taille moyenne dans le listing de son site, le passant de 7.56kW à 8.16kW, tout en baissant le prix de 19.500 dollars à 16.000 dollars. Ce n’est pas gratuit, mais la baisse de prix reste conséquente et pourrait bien convaincre les clients potentiels les plus hésitants. Il faut dire que l’entreprise a connu quelques soucis dans ce domaine, notamment avec des panneaux solaires ayant pris feu sur les toits respectifs d’un Walmart et d’un entrepôt Amazon, et a été forcée d’annuler des pré-commandes sur plusieurs années pour son Solar Roof.