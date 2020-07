L’Australie dit être victime d’une cyberattaque réalisée par un « acteur étatique »

L’Australie est la cible de hackers, et ce depuis plusieurs mois, selon les déclarations de Scott Morrison. Le Premier ministre australien dit être victime d’une vaste cyberattaque d’un « acteur étatique » qui vise les systèmes informatiques du gouvernement, d’administrations et d’entreprises.

« Des organisations australiennes sont actuellement visées par un acteur étatique sophistiqué », a-t-il dit lors d’une conférence de presse. Selon lui, « cette activité cible des organisations australiennes dans toute une gamme de secteurs, à tous les niveaux du gouvernement, de l’économie, des organisations politiques, des services de santé et d’autres opérateurs d’infrastructures stratégiques ».

D’après les médias australiens, la liste des suspects est très réduite, parmi les États ayant un savoir-faire dans ce domaine (en dehors des pays occidentaux, la Chine, la Corée du Nord, l’Iran, Israël ou la Russie). Ils regardaient du côté de la Chine, qui a infligé en mai des droits de douane punitifs contre certaines exportations australiennes.

Le Premier ministre australien dit avoir informé l’opposition de ces attaques informatiques malveillantes et a exhorté les institutions et entreprises à se protéger. Il n’a pas donné de détail technique, mais a indiqué que les données personnelles des Australiens n’avaient pas été dérobées et que beaucoup d’attaques avaient échoué. « Nous encourageons les organisations, particulièrement celles de santé, d’infrastructures stratégiques et de services essentiels à recourir à des experts et à mettre en place des systèmes de défense techniques », a-t-il déclaré.