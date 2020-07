Facebook rachète Mapillary, concurrent de Google Street View

Facebook s’est lancé il y a peu dans les applications et logiciels de cartographie : l’année dernière, son outil centré sur l’intelligence artificielle a été mis à disposition des utilisateurs OpenStreetMap, tandis qu’un projet visant à créer une planète en réalité augmentée basée sur une carte 3D du monde voyait le jour. Dans les mois passés, le réseau social a également conçu sa propre carte interactive permettant à ses utilisateurs d’avoir accès à des données plus ou moins précises sur le COVID-19 et sa propagation. Et la firme n’en a clairement pas fini avec le domaine, puisqu’elle vient de racheter une des alternatives les plus connues à Google Street View : Mapillary.

Tout comme son concurrent de Google, Mapillary est une plateforme d’imagerie de rue basée sur un système automatique de mapping et d’échelle. Des utilisateurs du monde entier prennent ainsi des photos de leurs quartiers depuis 2013 afin de nourrir cette base de donnée, le logiciel « collant » automatiquement ces clichés ensemble pour créer la possibilité de se déplacer dans les rues virtuellement. A partir de maintenant, et contrairement à la politique précédente, l’application sera gratuite également pour les utilisations à but commercial, ce qui n’est guère étonnant avec Facebook, où de nombreux commerces et professionnels pourront utiliser les images pour mettre en avant leurs entreprises. Avec les moyens du réseau social, on tient peut-être là un concurrent solide à la proposition de Google.