xCloud : les serveurs vont s’appuyer sur la Xbox Series X dès 2021

Microsoft s’apprête à améliorer l’infrastructure de xCloud pour proposer toujours plus de puissance et donc de meilleures expériences de jeu. En l’état, les serveurs du service s’appuient sur les composants de la Xbox One S. Cela va changer l’année prochaine.

Selon The Verge, Microsoft va faire une mise à niveau en 2021 pour mettre de côté les composants de la Xbox One S pour les serveurs dédiés à xCloud et mettre ceux de la Xbox Series X à la place. Des tests sont d’ores et déjà en cours.

La mise à niveau va permettre d’avoir des gains de performance importants, en particulier du côté du processeur. Le processeur de nouvelle génération est bien plus puissant et il est capable d’exécuter simultanément l’équivalent de quatre sessions de jeu sur Xbox One S. La mise à niveau comprendra également un nouvel encodeur vidéo intégré qui est jusqu’à six fois plus rapide que l’encodeur actuel que Microsoft utilise sur les serveurs xCloud existants.

Pour rappel, xCloud est actuellement en bêta et permet de jouer à plusieurs dizaines de jeux Xbox sur son smartphone ou tablette Android grâce au cloud. Le service doit normalement être lancé avant la fin de l’année en version finale. Une version PC est également test, tout comme une version sur iOS, mais celle-ci est plus que limitée à cause des restrictions imposées par Apple. Microsoft espère qu’Apple va faire des efforts à ce niveau, mais c’est mal parti pour l’instant.