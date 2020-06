UK : l’app de traçage COVID-19 passe finalement sur le framework Apple et Google

Après avoir commencé le travail sur une version « centralisée » de son application de traçage pour lutter contre le COVID-19, on dirait bien que le Royaume-Uni a changé d’avis : d’après la BBC, le gouvernement va en effet finalement passer par les API d’Apple et de Google, utilisant ainsi un processus plus « décentralisé », qui est de plus en plus populaire en Europe. La décision aurait été prise par souci de sécurité. En effet, le principe des applications de ce genre est simple : elles échangent des clés entre téléphones, alertant les utilisateurs s’ils se retrouvent proches d’une personne contaminée pour une période donnée. Deux méthodes principales sont utilisées pour ce faire, la centralisée, qui utilise des serveurs, ou la décentralisée, où tout ceci se passe directement en local sur l’appareil.

Cette dernière est donc jugée comme étant plus appropriée à la protection de l’identité des utilisateurs, et est d’ores et déjà employée dans des pays comme l’Italie ou la Suisse. De plus, l’Union Européenne vient de passer un accord concernant des spécificités techniques qui permettront aux applications de communiquer même à l’étranger, pour peu que les appareils utilisent cette méthode décentralisée.