Le prometteur LOW-FI sortira bien sur PS5 et PlayStation VR 2 ! (trailer)

L’Upload VR Showcase n’a pas totalement déçu. La conférence digitale consacrée aux jeux VR a été en effet l’occasion de revoir le très prometteur LOW-FI, un FPS-aventure situé dans un univers (énormément) inspiré du film Blade Runner. Tours sombres bardées de néons, hologrammes et panneaux publicitaires géants (dont un avec le logo Atari), voitures volantes et pluie grisâtre (sans doute la conséquence d’une pollution arrivée à un point de non retour), toutes les cases du cyberpunk sont cochées, sans oublier cette fois quelques séquences de gameplay. Cette partie du trailer n’était d’ailleurs pas la plus convaincante du lot.



L‘early access de LOW-FI est déjà jouable sur PC, mais la grosse surprise du jour, c’est le petit logo PS5 parfaitement visible à la toute fin du trailer. Le jeu étant exclusivement conçu pour la VR et nécessitant des contrôleurs de type Oculus Touch, cela signifie tout simplement qu’Iris VR Inc est l’un des premiers studios à annoncer officiellement un titre pour le PS VR 2 ! Cette confirmation est d’autant plus une surprise que lors de la campagne Kickstarter de LOW-FI, ce dernier n’était pas parvenu à franchir le pallier de financement nécessaire pour une adaptation PSVR 2. LOW-FI n’a pas encore de date de sortie.