PMIA : la France participe à l’initiative internationale pour une IA éthique et responsable

Simple déclaration d’intention, ou vraie prise de conscience des enjeux éthiques de l’intelligence artificielle ? La France, ainsi que le Canada, l’Allemagne, l’Australie, les États-Unis, la République de Corée, le Japon, l’Inde, l’Italie, Singapour, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Slovénie viennent de signer la déclaration commune qui donne naissance au PMIA (Partenariat Mondial sur l’Intelligence Artificielle).

Cette initiative pour une IA éthique et responsable, qui tienne compte autant des droits de l’homme et de la diversité des individus que de l’innovation technologique et des besoins en croissance économique, a été lancée en 2018 par le premier Ministre canadien Justin Trudeau. Contre toute attente, cette balle au bond d’une IA « éthique » a été saisie par une quinzaine de pays. Au delà des promesses de certains « cadres » garantissant l’absence des « dérapages », la PMIA semble être surtout un bon moyen de créer des synergies technologiques et des ponts entres les labos de recherche mondiaux. 4 groupes de travail plancheront sur l’utilisation responsable de l’IA, la gouvernance des données, l’avenir du travail, ou bien encore l’innovation et la commercialisation.

Le siège du PMIA sera installé à Paris, et deux autres centres prendront place toujours à Paris et à Montréal. Les assemblées plénières du PMIA se tiendront d’ailleurs à Paris et à Montréal (une année à Montréal, une année à Paris, etc.).