Le HoloLens 2 est désormais proposé à la vente sans conditions particulières

Dans sa volonté de « démocratisation » de la AR, Microsoft vient de modifier les conditions d’achat de son casque de réalité augmentée HoloLens 2. Désormais, la page américaine de l’HoloLens propose le HoloLens 2 à la vente sans aucunes restrictions liées à la profession ou à la participation à un programme développeur Microsoft. En d’autres termes, n’importe qui peut se procurer le casque AR… à condition d’y mettre le prix, soit 3500 dollars tout rond ! Autant dire que si la vente est ouverte à tous, le prix constituera sans doute un gros frein à l’entrée pour un grand nombre de clients potentiels.

Rappelons que l’HoloLens 2 est une version ++ du premier HoloLens : plus léger (550 grammes), champ de vision amélioré, HP intégrés avec son 3D, 4 cams intégrées pour le suivi de la tête et 2 cams infrarouges pour le suivi des yeux, sans oublier l’accéléromètre, le gyroscope, ou bien encore le magnétomètre (!). Le processeur embarqué est un Snapdragon 850 épaulé par 4 Go de DRAM LPDDR4X et la capacité de stockage culmine à 64 Go en UFS 2.1. Ok, mais 3500 dollars tout de même…