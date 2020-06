5G : comme Bouygues Telecom, SFR veut une compensation en cas d’interdiction de Huawei

Autant Orange et Free Mobile se disent prêts pour la 5G, autant SFR et Bouygues Telecom aimeraient que la nouvelle technologie soit lancée un peu plus tard. La principale raison est que leur équipementier réseau à tous les deux est Huawei et ils ne savent pas réellement s’ils pourront utiliser ses antennes pour la 5G.

Au vu de la situation, SFR demandera une compensation à l’État si ce dernier décide de barrer la route de la 5G à Huawei, qui équipe la moitié des réseaux 4G des deux opérateurs, a expliqué le directeur général de SFR Grégory Rabuel aujourd’hui sur BFM Business. Bouygues Telecom a déjà dit qu’il demandera lui aussi une compensation.

« En cours de jeu, si quelqu’un veut changer les règles du jeu, il doit assumer le fait de changer les règles du jeu et nous accompagner dans les conséquences de ce changement », a déclaré le dirigeant. « On prendra les dispositions qui s’imposent », a-t-il précisé.

Huawei « est le premier équipementier mondial, c’est la meilleure qualité, ce n’est pas du tout le moins cher, donc c’est un équipementier très sérieux », a expliqué Grégory Rabuel alors que le président américain Donald Trump, qui accuse le géant chinois d’espionnage au profit de la Chine, fait pression sur les pays européens pour l’écarter. Le patron de SFR souligne d’ailleurs que le gouvernement américain va aider financièrement les petits opérateurs avec un fonds d’un milliard de dollars. « J’espère qu’en France ce sera au minimum la même chose », dit Grégory Rabuel.

Malgré cette incertitude, SFR « est prêt » et « lancera commercialement rapidement la 5G », assure son dirigeant qui ne voit pas de raison pour que l’entreprise « ne soit pas leader sur la 5G ». Pour rappel, l’Arcep a annoncé que les enchères pour la 5G auront lieu du 20 au 30 septembre. Les forfaits devraient être lancés d’ici la fin de l’année.