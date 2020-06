PS5 : Spider-Man Miles Morales sera une extension et non une vraie suite

Spider-Man: Miles Morales a été l’un des premiers jeux annoncés sur PlayStation 5 hier par Sony lors de sa conférence. Au vu du personnage différent (Miles Morales contre Peter Parker dans le jeu Spider-Man sorti sur PlayStation 4), on pouvait naturellement s’attendre à un nouvel opus. Ce ne sera pas le cas en réalité.

« Je suppose qu’on peut dire que c’est une extension et une amélioration du jeu précédent », a déclaré Simon Rutter, l’un des cadres de Sony Interactive Entertainment pour le marché européen, au Telegraph. « Il y a une composante Miles Morales substantielle — qui est l’élément de l’extension — mais aussi au sein du jeu, des améliorations majeures ont été apportées au jeu et au moteur de jeu, en déployant évidemment certaines des principales technologies et fonctionnalités de la PlayStation 5 », a-t-il ajouté.

Ce Spider-Man: Miles Morales peut donc être vu comme un gros DLC du jeu déjà sorti sur PlayStation 4. Les joueurs qui attendaient une vraie suite sont donc déçus et Insomniac Games, qui a développé les deux jeux sur PlayStation 4 et PlayStation 5, n’a pas dit si une vraie suite arrivera plus tard.

On comprend en tout cas pourquoi Spider-Man: Miles Morales sortira à la fin 2020, plus ou moins en même temps que la PlayStation 5.