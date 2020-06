Facebook répond à Joe Biden qui le critique sur les fausses informations

Joe Biden a publié une lettre ouverte destinée à Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Le candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle américaine évoque la propagation de fausses informations et les efforts pour lutter contre ce principe, notamment après ce qui s’est passé pour l’élection présidentielle américaine de 2016.

Il écrit que Facebook voulait progresser « afin d’utiliser sa plateforme pour améliorer la démocratie américaine plutôt que comme un outil pour répandre une désinformation qui mine nos élections. Mais Facebook n’a pris aucune mesure significative. Il continue de permettre à Donald Trump de dire n’importe quoi — et de payer pour que ses revendications sauvages atteignent des millions d’électeurs ».

Au vu de la situation, Joe Biden invite Facebook à « endiguer de manière proactive la vague de fausses informations en n’amplifiant plus les contenus indignes de confiance et en vérifiant rapidement les faits sur les documents liés aux élections qui deviennent viraux ». Il demande également à ce que les publicités à caractère politique soient vérifiées avant d’être validées, tout comme il réclame « des règles claires appliquées à tous, y compris à Donald Trump » pour interdire les comportements menaçants et les mensonges sur la façon de participer à l’élection. Si rien ne change, « Facebook sera un outil de désinformation qui corrode notre démocratie », selon Joe Biden.

Facebook a répondu au candidat :