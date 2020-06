Au CHU de Montpellier, un patient guérit d’une tumeur du foi grâce à une nouvelle génération de robot médical

C’est une première en France… et dans le monde. Au CHU de Montpellier, un patient a pu bénéficier d’une thermoablation de sa tumeur du foi réalisée en collaboration avec … un robot médical. L’opération a réussi au delà de toutes les espérances, au point que le patient a pu rejoindre son domicile dès le lendemain !

La plateforme d’assistance robotique mise au point par Quantum Surgical

Boris Guiu, chirurgien et chef du département de radiologique diagnostic et interventionnel de l’hôpital Saint-Eloi, explique que l’intervention du robot de Quantum Surgical (une entreprise montpelliéraine ) a permis de limiter la taille de l’incision et d’opérer de façon beaucoup plus efficace (et beaucoup moins invasive) qu’avec des équipements médicaux « classiques ». La tumeur a été littéralement brulée par un courant électrique administré par une aiguille, une opération qui réclame une grande précision et qui s’est soldée ici par un succès total : 100% de la tumeur a été neutralisé.

Le robot de Quantum Surgical est en cours d’essai clinique dans trois établissements de santé (dont le CHU de Montpellier donc…), et si tout se déroule sans encombres, la jeune startup vise rien moins qu’une commercialisation de sa technologie vers les marché américain et chinois dès l’an prochain !