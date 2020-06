L’UE exige des rapports sur les combats contre la désinformation de Twitter, Facebook et Google

Alors que les préparations post-COVID-19 sont en cours, l’Union Européenne estime qu’il est temps pour les plus grands acteurs du monde de la tech et d’internet de prendre leurs responsabilités. Aussi, les grandes entreprises américaines comme Google, Twitter et Facebook vont avoir des comptes à rendre, et devront produire tous les mois des rapports détaillés sur les actions et mesures prises pour lutter contre la désinformation sur leur plateformes. On ne sait cependant pas grand chose sur l’application concrète de ce projet, notamment en ce qui concerne la date de début, ou encore le niveau de détails attendu.

La lutte contre la désinformation est ainsi devenue un des enjeux essentiels pour freiner l’épidémie, qui nécessitera de la coordination de la part de tous les acteurs impliqués. Malgré tout, cette décision de l’Union Européenne risque d’avoir des résultats mitigés : tout n’est pas encore bien défini, et les entreprises ne sont en aucun cas légalement obligées de fournir ces dossiers. De même, certaines firmes auraient déclaré à The Verge que les détails concernant les données qui seraient à fournir n’était pas encore bien établis.