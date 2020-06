Deux nouveaux casinos veulent rejoindre les tunnels de The Boring Company

The Boring Company, l’entreprise d’Elon Musk travaillant d’arrache-pied pour fournir un système de transport souterrain au Las Vegas Convention Center d’ici janvier 2021, a certainement su attirer les regards et les investisseurs. Après avoir il y a peu terminé la conception d’un second tunnel dans la zone, ce sont deux nouveaux casinos, le Wynn Las Vegas, et le Resorts World Las Vegas (ce dernier étant actuellement en construction), qui ont exprimé leur désir de rejoindre le programme. Ils ont tous deux lancé les procédures administratives pour obtenir une autorisation afin d’être liés au système de transports du Convention Center.

Le projet permettrait ainsi aux deux établissements de proposer des trajets jusqu’au Convention Center en moins de deux minutes, un argument de poids pour de nombreux visiteurs. Ces derniers n’auraient par exemple plus besoin de se soucier des embouteillages ou des longues marches sous le soleil pour se déplacer. L’arrivée de nouveaux clients sans que le premier projet ne soit terminé est en tout cas un très bon signe pour la firme de Musk, qui compte bien s’exporter en Chine sur le long-terme.