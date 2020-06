Amazon interdit temporairement l’usage de sa technologie de reconnaissance faciale par la police

La police va devoir faire une pause avec la reconnaissance faciale d’Amazon. Le commerçant en ligne annonce qu’il interdit l’usage de sa technologie pendant un an, dans un contexte de pression des associations de défense des libertés et de manifestations contre les violences policières et le racisme aux États-Unis.

Sur son blog, Amazon indique :

Nous mettons en place un moratoire d’un an sur l’utilisation par la police de la technologie de reconnaissance faciale d’Amazon. Nous continuerons à permettre à des organisations comme Thorn, le Centre international pour enfants disparus et sexuellement exploités et Marinus Analytics d’utiliser Amazon Rekognition pour aider à sauver les victimes du trafic d’êtres humains et à réunir les enfants disparus avec leurs familles.

Nous avons plaidé pour que les gouvernements mettent en place des réglementations plus strictes pour régir l’utilisation éthique de la technologie de reconnaissance faciale, et ces derniers jours, le Congrès semble prêt à relever ce défi. Nous espérons que ce moratoire d’un an donnera au Congrès suffisamment de temps pour mettre en œuvre des règles appropriées, et nous sommes prêts à apporter notre aide si l’on nous le demande.