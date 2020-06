Le Parti socialiste se veut sceptique sur la 5G

Que faut-il penser de la 5G ? Le Parti socialiste se veut sceptique sur cette nouvelle technologie qui sera lancée cette année en France (si tout se passe comme prévu).

Olivier Faure, le Premier secrétaire du Parti socialiste, a déclaré sur France Info : « Je ne sais pas si la 5G est dangereuse ou pas. Je ne vous dis pas que c’est plus dangereux que la 4G. Je vous dis simplement que je comprends qu’il y ait aujourd’hui des gens qui s’interrogent et que nous avons besoin parfois de nous interroger avant d’avancer ».

Cette déclaration était une réaction au programme de la candidate socialiste Johanna Rolland qui vient de s’allier à la liste d’Europe Écologie Les Verts (EELV). Elle veut un moratoire sur la 5G, ainsi qu’un débat sur cette technologie (impact environnemental, santé, etc). Mais Olivier Faure le reconnaît : le Parti socialiste n’a « jamais délibéré sur cette question-là ». Il est toutefois partant pour discuter avec les écologistes et écouter leurs arguments.

Comme l’explique 01net :

Un certain nombre de candidats aux municipales ont réclamé un moratoire sur la 5G dès le premier tour. Aujourd’hui, ce sont surtout des représentants d’EELV encore en lice qui maintiennent cet objectif au second tour, à l’image de Pierre Hurmic à Bordeaux ou encore de Eric Piolle à Grenoble. Leurs arguments sont multiples : ils s’interrogent sur les conséquences de la 5G sur la santé, sur son impact environnemental mais aussi sociétal avec des villes toujours plus connectées.