Un compte Twitter reproduit les publications de Trump, et finit suspendu en trois jours

SuspendThePres, compte Twitter géré par un utilisateur aussi connu comme BizzareLazar, est présenté comme une expérience sociale en réponse aux récentes déclarations du président des Etats-Unis, qui s’en est pris aux réseaux sociaux après que ces derniers aient censuré certains tweets. Le concept est simple : ce nouveau compte va tout simplement copier absolument tout le contenu publié par Donald Trump, afin de vérifier à quel point le statut du Président le protège de certaines décisions qui pourraient être prises par le réseau social au niveau du respect de ses politiques et conditions d’utilisation.

Et il n’aura pas fallu longtemps pour que les deux poids deux mesures se révèlent. Moins de trois jours après sa création, le compte a été suspendu, avec la possibilité de se reconnecter douze heures après avoir supprimé le tweet incriminant. Ce dernier est à la virgule près la tristement célèbre publication de Trump, qui affirmait il y a peu qu’il n’hésiterait pas à ouvrir le feu pour maintenir l’ordre lors des manifestations. Cependant, le Président n’a pas eu de souci majeur avec son tweet, si ce n’est un avertissement de la firme avançant qu’il s’agit là d’une « glorification de la violence. »

Experiment Update – Account just now coming off a 12 hour suspension. Took roughly 68 hours for Twitter to suspend me. The violating tweet has been deleted. Twitters reasoning for the violation? Glorifying violence. Experiment will continue. DMs will remain open. Thank you. https://t.co/fuxJFMERgP

— Will they suspend me? (@SuspendThePres) June 2, 2020