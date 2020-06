Frostpunk présente sa dernière extension avec un teaser

Frostpunk n’est peut-être pas le jeu d’évasion dont nous avons besoin en ce moment, mais il faut admettre que les mécaniques du titre sont bien huilées : on y gère une colonie humaine dans un monde post-apocalyptique bien sombre, où les choix difficiles sont légion, et mèneront probablement à l’extinction dans le froid éternel. Le studio vient de publier un teaser bien vague, présentant cependant la prochaine et dernière extension prévue pour cet été. Il s’agit de On The Edge, qui nous place juste après l’événement cataclysmique qui conclut la campagne du jeu de base.

Cette nouvelle extension apportera une dose de nouveau contenu : un nouveau scénario apportant une conclusion au récit, mais aussi divers défis, le tout sur une « nouvelle map désolée ». On trouvera également de nouvelles fonctionnalités sur la carte du monde, qui devraient ainsi enrichir les mécanismes d’expéditions. « Les gens feront face à de nouveaux défis, des catalyseurs à l’origine de divisions, de nouveaux problèmes, et de conflits basés sur le fait que tout le monde peut avoir des points de vue et perspectives différents » a déclaré Maciej Sułecki, lead designer du jeu. 11 Bit Studios devrait détailler davantage ces nouveautés à venir très bientôt.