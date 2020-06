Game Gear Micro : Sega dévoile une petite console portable

Sega fête ses 60 ans cette année et profite de cet anniversaire pour lancer la Game Gear Micro, une console portable qui est vraiment petite. La Game Gear d’origine avait vu le jour en 1990 au Japon et un an plus tard en Europe.

La Game Gear Micro est disponible en noir, bleu, jaune et rouge. Mais le coloris n’est pas seulement un aspect esthétique : chaque modèle a des jeux différents. Voici la liste :

— Game Gear Micro noire :

Sonic the Hedgehog

Puyo Puyo 2

Out Run

Royal Stone

Game Gear Micro bleue :

Sonic the Hedgehog Chaos

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal

—Game Gear Micro jaune :

Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he

Shining Force: The Sword of Hajya

Shining Force Gaiden: Final Conflict

Nazopuyo Aruru no Ru

— Game Gear Micro rouge :

Revelations: The Demon Slayer

Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

The GG Shinobi

Columns

La Game Gear Micro mesure 80 x 43 x 20 mm, dispose d’un seul haut-parleur, d’une prise jack, d’un écran de 1,15 pouce et d’un port USB pour la recharge. Il est possible d’utiliser deux pilles AAA pour jouer sinon.

Sega a pour l’instant annoncé la disponibilité au Japon. Ce sera disponible le 6 octobre, avec les précommandes lancées aujourd’hui. Le prix d’une Game Gear Micro est de 4 980 yens (41€). Le pack de quatre sera à 27 255 yens (224 euros) et tout acheteur recevra en bonus le Big Window, un accessoire pour agrandir l’écran.